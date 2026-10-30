Calcio, il S. Anna Enna in trasferta contro il Pro Ragusa

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Nuovo impegno di campionato per il S. Anna Enna, che domani, sabato 31 ottobre, affronterà in trasferta il Pro Ragusa nella settima giornata del campionato di Promozione, girone D. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15, allo stadio Giovanni Biazzo di Ragusa.

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La formazione ennese arriva all’appuntamento dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Ragusa Boys, una gara nella quale i rossoblù erano passati in vantaggio grazie alla rete di Bangoura, prima di subire il gol del pareggio nella ripresa.

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Un risultato che ha consentito al S. Anna di salire a 11 punti in classifica, occupando la quinta posizione e allungando a cinque la serie di risultati utili consecutivi.

Situazione diversa per il Pro Ragusa, che nell’ultimo turno è stato sconfitto in casa dalla Megarese per 2-0.

La formazione ragusana si trova attualmente all’undicesimo posto con 5 punti e cercherà di tornare a muovere la classifica davanti al proprio pubblico. Per il S. Anna Enna sarà, invece, un’altra occasione per proseguire il percorso positivo delle ultime giornate e cercare punti importanti per mantenere il contatto con le prime posizioni del girone.