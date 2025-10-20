Calcio, il Comiso batte la Barrese: ora è solo in vetta alla classifica

PUBBLICITÀ

Lo scontro al vertice sorride al Comiso. La squadra del presidente/allenatore Gaetano Tomasello batte la Barrese e resta da solo in vetta alla classifica del girone F del campionato di Prima categoria. Per i verdarancio ha segnato il difensore Matteo Cappello.

Comiso e Barrese avevano entrambe vinto le prime tre gare di campionato e si trovavano in vetta alla classifica.

“È stata una bella partita, contro un ottimo avversario, ben messo in campo, che ha saputo metterci in difficoltà – ha detto Gaetano Tomasello – abbiamo vinto con merito, al termine di una gara bella, ben giocata da entrambe le squadre”.