Calcio: il Città di Troina vince sul campo della Stella Nascente

Importante vittoria per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che in trasferta al Comunale Lavinaio di Aci Sant’Antonio ha battuto 1-2 la Stella Nascente guidata da mister Fabio Femiano. La gara era valida come recupero della quattordicesima giornata del Girone D di Seconda Categoria.

Per i rossoblù sono risultate decisive le reti di Pappalardo al 38′ e di S. Romano all’86’, nel mezzo la rete del momentaneo pareggio gialloblù di Trovato al 55′.

Al termine del match è intervenuto ai nostri microfoni il tecnico del Città di Troina, Salvatore Compagnone. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La partita di oggi – il commento del tecnico del Città di Troina Compagnone – fa capire quanto sia determinante la continuità nell’applicare i principi di gioco. Nella prima parte di gioco siamo stati dentro le situazioni ricercando soluzioni e attaccando la porta con determinazione. Nella seconda parte, invece, abbiamo perso un po’ le distanze e i riferimenti per una adeguata gestione della manovra. Nonostante il momentaneo pareggio, siamo stati bravi a reagire e a portare a casa 3 punti importanti”.

In classifica il Città di Troina è al secondo posto con 33 punti, a cinque lunghezze dalla capolista Agira.