Calcio: il Città di Troina trova il primo successo, Sant’Anna Enna ko 1-0

8 secondi ago
Città di Troina calcio
Un colpo di testa di Maccarrone dopo appena cinque minuti di gioco ha regalato al Città di Troina di mister Salvatore Compagnone la prima vittoria stagionale. I rossoblù, spinti dal pubblico del “Silvio Proto”, hanno superato di misura il Sant’Anna Enna di mister Dimitrio Bonsignore, al termine di una gara combattuta e nervosa soprattutto nella ripresa.

Il gol decisivo, arrivato in avvio, ha indirizzato l’incontro, che si è poi acceso nel secondo tempo con diversi cartellini gialli e due espulsioni: al 79’ il dirigente accompagnatore del Troina Amata, allontanato per proteste, e all’80’ il difensore ennese Maesano, espulso per fallo di reazione.

La gara era valida per la seconda giornata del Campionato di Prima Categoria.

