Calcio: il Città di Troina trova il primo successo, Sant’Anna Enna ko 1-0

Un colpo di testa di Maccarrone dopo appena cinque minuti di gioco ha regalato al Città di Troina di mister Salvatore Compagnone la prima vittoria stagionale. I rossoblù, spinti dal pubblico del “Silvio Proto”, hanno superato di misura il Sant’Anna Enna di mister Dimitrio Bonsignore, al termine di una gara combattuta e nervosa soprattutto nella ripresa.

Il gol decisivo, arrivato in avvio, ha indirizzato l’incontro, che si è poi acceso nel secondo tempo con diversi cartellini gialli e due espulsioni: al 79’ il dirigente accompagnatore del Troina Amata, allontanato per proteste, e all’80’ il difensore ennese Maesano, espulso per fallo di reazione.

La gara era valida per la seconda giornata del Campionato di Prima Categoria.