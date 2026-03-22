Calcio: il Città di Troina supera il Campanarazzu e vola ai play-off

Una vittoria che vale l’accesso ai play-off del campionato di Prima Categoria per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che quest’oggi, tra le mura amiche del “Silvio Proto”, ha superato 6-1 il Campanarazzu, guidato da mister Filippo Millauro.
I rossoblù indirizzano la gara nel verso giusto già nel primo minuto di gioco con L’Episcopo e trovano il raddoppio al 22’ con Comico, chiudendo così la prima frazione di gioco sul punteggio di 2-0.
Nella seconda frazione di gioco, poi, i rossoblù dilagano con Drammeh che va in rete per ben due volte al 47’ e al 71’, con Comico che firma la sua seconda rete di giornata al 50’ e con Cittadino che trasforma un calcio di rigore all’85’. Nel mezzo la rete della bandiera della formazione etnea, siglata da Clienti al 68’.