Calcio: il Città di Troina supera di misura il Tremestieri Etneo

39 minuti ago
Città di Troina calcio
Terza vittoria consecutiva per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che oggi pomeriggio, tra le mura amiche del “Silvio Proto”, ha battuto 1-0 il Tremestieri Etneo, guidato da mister Gianluca Serafino.

Un successo tutto cuore e carattere per i rossoblù che, dopo aver sofferto le offensive etnee, hanno saputo pungere al momento giusto con Comico, che con un perfetto fendente ha trafitto Cardillo, facendo gioire i numerosi tifosi che hanno riempito la tribuna locali del “Silvio Proto”.

La gara era valida per la nona giornata del campionato di Prima Categoria.

