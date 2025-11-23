Calcio: il Città di Troina supera 2-0 lo Sporting Casale

17 minuti ago
Città di Troina calcio
Seconda vittoria consecutiva per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che quest’oggi, tra le mura amiche del “Silvio Proto”, ha battuto 2-0 lo Sporting Casale, guidato da mister Nicola Cosimano.

Le reti di Comico e Signore, segnate tra il 13’ e il 15’ del primo tempo, permettono ai troinesi di salire a quota 11 punti in classifica, di avvicinarsi sempre di più alla zona play-off, che ora dista solo tre punti, e di allontanare ancora la zona play-out, distante ben 8 punti.

La gara era valida per l’ottava giornata del campionato di Prima Categoria.

