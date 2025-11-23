Calcio: il Città di Troina supera 2-0 lo Sporting Casale

PUBBLICITÀ

Seconda vittoria consecutiva per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che quest’oggi, tra le mura amiche del “Silvio Proto”, ha battuto 2-0 lo Sporting Casale, guidato da mister Nicola Cosimano.

PUBBLICITÀ

Le reti di Comico e Signore, segnate tra il 13’ e il 15’ del primo tempo, permettono ai troinesi di salire a quota 11 punti in classifica, di avvicinarsi sempre di più alla zona play-off, che ora dista solo tre punti, e di allontanare ancora la zona play-out, distante ben 8 punti.

PUBBLICITÀ

La gara era valida per l’ottava giornata del campionato di Prima Categoria.