Calcio, il Città di Troina si ferma ancora: il San Gregorio rimonta e vince 3-2

PUBBLICITÀ

Secondo stop consecutivo per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone, che questo pomeriggio, tra le mura amiche del Silvio Proto, è stato sconfitto 3-2 dal San Gregorio guidato da mister Giuseppe Costa.

PUBBLICITÀ

I rossoblù avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla doppietta di Santoro, a segno al 15’ e al 35’. Nella ripresa, però, la formazione etnea ha ribaltato il risultato: Pappalardo ha accorciato le distanze al 30’, poi Maesano su calcio di rigore al 54’ ha trovato il pareggio, prima del definitivo 3-2 firmato da Marino al 69’.

PUBBLICITÀ

La gara era valida per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria.