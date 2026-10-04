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Calcio: il Città di Troina sconfitto 4-0 sul campo del Riposto
Il Città di Troina è stato sconfitto 4-0 in trasferta dal Riposto FC nella gara disputata allo stadio “Antonello Raiti” di Piedimonte Etneo.
I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 39’ con Anastasi, chiudendo il primo tempo sull’1-0.
Nella ripresa il Riposto ha ampliato il vantaggio con le reti di Campione al 57’, Montalto al 75’ e Pagano all’86’, fissando il risultato finale sul 4-0.