Calcio: il Città di Troina sconfitto 4-0 sul campo del Riposto

Riposto FC-Città di Troina
Riposto FC-Città di Troina
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Il Città di Troina è stato sconfitto 4-0 in trasferta dal Riposto FC nella gara disputata allo stadio “Antonello Raiti” di Piedimonte Etneo.

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I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 39’ con Anastasi, chiudendo il primo tempo sull’1-0.

Nella ripresa il Riposto ha ampliato il vantaggio con le reti di Campione al 57’, Montalto al 75’ e Pagano all’86’, fissando il risultato finale sul 4-0.

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