Calcio: il Città di Troina saluta i play-off con una sconfitta a Mascalucia

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Termina nel peggiore dei modi la stagione sportiva del Città di Troina, con una sconfitta larga e dolorosa che non rende onore al percorso compiuto dai rossoblù durante il campionato, che ha portato gli stessi ad affrontare meritatamente i play-off.

La squadra di mister Salvatore Compagnone ieri, in trasferta al Comunale “Bonaiuto Somma” di Mascalucia, davanti ad una tribuna gremita e a maggioranza rossoblù, ha salutato i play-off con una sonora sconfitta inflittagli dal Tremestieri Etneo di mister Gianluca Serafino, arrivato secondo al termine della regular season.

Gli etnei sono riusciti ad imporsi sui rossoblù col minimo sforzo grazie alle reti di Monreale al 42’ e all’80’ e di Percolla all’85’. Per i troinesi, nella seconda frazione di gioco, ha pesato molto anche l’espulsione di Giamblanco, arrivata dopo appena sei giri di lancette sul risultato di 1-0.