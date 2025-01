Calcio: il Città di Troina riassapora la vittoria, battuto in trasferta il Tremestieri Etneo

PUBBLICITÀ

Torna a vincere il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che ieri, in trasferta al Comunale di San Gregorio di Catania, ha battuto 0-1 il Tremestieri Etneo. Rossoblù che, al termine di un match combattuto, tornano ad assaporare il gusto della vittoria, che mancava dal 1° dicembre 2024, giorno in cui la compagine di mister Compagnone ha battuto 6-1 la Stella Nascente. Per i nebroidei è risultato decisivo il calcio di rigore messo a segno da Santoro al 34’.

Il match era valido per la quattordicesima giornata del Campionato di Prima Categoria.