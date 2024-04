Calcio: il Città di Troina promosso in Prima Categoria

PUBBLICITÀ

Festeggia il Città di Troina. Il team rossoblù, con la netta affermazione in casa della capolista Agira con il risultato di 1-4, può festeggiare la promozione in Prima Categoria.

Per i padroni di casa si è trattato della prima sconfitta interna stagionale. Per i rossoblù sono state decisive le reti di Pappalardo al 34’, di L’Episcopo al 38’, di Drammeh al 79’ e di Santoro all’88’, per i giallorossi la rete di Riso al 52’.

L’allenatore del team rossoblù, Salvatore Compagnone, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare, nonostante le difficoltà che si sono manifestate durante la stagione. I ragazzi sono stati encomiabili: hanno lavorato, si sono sacrificati ed hanno reso possibile tutto ciò che abbiamo vissuto. Promozione in Prima Categoria? La dedico a tutti i miei ragazzi, a chi ha creduto in noi, a chi ha investito in questo progetto e, soprattutto, a tutta la comunità troinese, che merita di vivere momenti del genere”.

Si è voluto congratulare con i ragazzi anche il presidente del Città di Troina, Salvuccio Amata: “Contro l’Agira abbiamo fatto una partita super, abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno. I ragazzi durante tutto l’anno hanno dimostrato, con forza e coraggio, di voler raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati: ottenere la seconda promozione consecutiva. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Questa vittoria la dedichiamo a tutti i troinesi, a chi ha creduto nel Città di Troina, ai nostri sponsor e all’Amministrazione Comunale, che ci ha dato una grossa mano”.

Ai complimenti del presidente Amata si è accodato anche il vicepresidente, Frenzy Cantale, che ha dichiarato: “Abbiamo disputato un’ottima gara. Faccio i complimenti di vero cuore a ragazzi, sia per il gioco che per la grande educazione che hanno. Questa vittoria per noi è una grandissima soddisfazione”.

Il capitano del Città di Troina, Domingo Giamblanco, ha dichiarato: “Preparavamo questa partita da due settimane e l’abbiamo affrontata come se fosse una finale, ma era giusto così. I tifosi ci hanno accompagnato durante tutto il campionato, questa promozione la dedichiamo anche a loro ed a tutta la cittadinanza”.

Il capocannoniere rossoblù Andrea Santoro: “Contro l’Agira è stata una partita bella ed intensa. Fin dal primo giorno volevamo questa promozione in Prima Categoria. Questo traguardo lo dedichiamo a tutti: a partire dalla grande famiglia rossoblù che si è venuta a creare fino ad arrivare ad i tifosi, che ci hanno sempre seguito e sostenuto”.