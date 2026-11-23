Calcio, il Città di Troina perde 2-1 sul campo della Virtus Russo

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Sconfitta in trasferta per il Città di Troina, battuto per 2-1 dalla Virtus Russo nella gara disputata sabato 21 novembre allo stadio comunale «Vincenzo Grasso» di Santa Venerina, valida per la nona giornata del campionato di Prima Categoria, girone E.

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La formazione allenata da Salvatore Fiammetta ha subito il vantaggio dei padroni di casa al 17′, con la rete di Di Dio. Al 40′ è arrivato il pareggio del Troina, firmato da L’Episcopo, che ha riportato il risultato sull’1-1 prima dell’intervallo.

Nella ripresa, al 57′, Borzì ha segnato il gol del definitivo 2-1 per la Virtus Russo. Il Città di Troina ha cercato di recuperare lo svantaggio, senza riuscire a trovare la rete del pareggio.

Con questa vittoria, la formazione allenata da Davide Nicotra sale a 19 punti, raggiungendo al secondo posto Piazza Armerina e Lagoreal Enna 1981, a quattro lunghezze dalla capolista Valguarnera.

Il Città di Troina rimane invece all’ultimo posto con 3 punti. Per la squadra rossoblù si avvicinano adesso gli ultimi quattro turni del girone d’andata, nei quali sarà chiamata a cercare punti per migliorare la propria posizione in classifica.