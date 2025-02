Calcio: il Città di Troina frena a Mascali, 1-1 con la Virtus Etna

PUBBLICITÀ

Si interrompe a Mascali la striscia di vittorie consecutive del Città di Troina, ma non quella dei risultati utili conseguiti consecutivamente dalla truppa nebroidea, che salgono a 5. I rossoblù di mister Salvatore Compagnone ieri pomeriggio, al Comunale “Piazza dello Sport”, hanno impattato per 1-1 sulla Virtus Etna di mister Omar Montalto.

A passare in vantaggio sono gli ospiti con una pennellata su punizione di Cantagallo al 34’, gli etnei però non demordono e in apertura di ripresa, dopo appena 30 secondi di gioco, trovano la rete del definitivo 1-1 con Marino. A blindare il prezioso punto ci ha, però, pensato il portiere del Città di Troina Cantale, che all’85’ ha ipnotizzato Giuffrida dagli undici metri.

La gara era valida per la diciottesima giornata del Campionato di Prima Categoria.