Calcio: il Città di Troina fa suo il derby con l’Agira

Va in scena un vero e proprio festival del gol al “Silvio Proto” di Troina nel derby tra il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone e l’Agira di mister Fabio Garofalo, quest’oggi squalificato e sostituito in panchina da mister Giuseppe Millauro.

Al termine di una vera e propria battaglia sportiva, ad avere meritatamente la meglio sono stati i rossoblù, che si sono imposti per 5-3 sui giallorossi grazie alle reti di Drammeh al 13’, Piyuka al 22’, Santoro al 26’ e al 35’ e Zitelli al 75’, per gli agirini, invece, sono andati in rete Toure al 14’, Scorciapino al 70’ e Manuele su calcio di rigore all’80’.

La gara era valida per la sedicesima giornata del campionato di Prima Categoria.