Calcio, il Città di Troina cade a San Gregorio: gli etnei vincono in rimonta

Sconfitta in rimonta per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che ieri, al Comunale di San Gregorio di Catania, ha perso 2-1 contro il San Gregorio, guidato da mister Giuseppe Costa.
I rossoblù riescono a sbloccare la gara al 24’ con una pennellata su punizione di Piyuka che si infila sotto l’incrocio dei pali, poi però arriva la rimonta dei padroni di casa con le reti di S. Valenti al 45’+1 e una sfortunata autorete di Plumari all’87’.
Da annotare nel taccuino del match anche un calcio di rigore per i padroni di casa parato da Calabrese al 37’.
La gara era valida per la quindicesima giornata del campionato di Prima Categoria.