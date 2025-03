Calcio: il Città di Troina batte il Campanarazzu e vola ai play-off

PUBBLICITÀ

Il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone stacca il pass per i play-off grazie a un successo prezioso contro il Campanarazzu di mister Primo Rivoli. Davanti a un “Silvio Proto” gremito in ogni ordine di posto, i rossoblù hanno dominato la sfida, sospinti dal calore dei numerosi tifosi accorsi per questo scontro diretto decisivo.

Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si è sbloccata nella ripresa grazie alle reti di Si. Comico al 48’ e di Pappalardo all’89’, che hanno regalato al Città di Troina una vittoria pesante e il meritato accesso ai play-off del Campionato di Prima Categoria.