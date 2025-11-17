Calcio: il Città di Troina batte di misura l’Atletico Biancavilla

PUBBLICITÀ

Ritorna alla vittoria il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che ieri pomeriggio, in trasferta al Comunale “Orazio Raiti” di Biancavilla, ha superato di misura l’Atletico Biancavilla, guidato da mister Angelo Pistorio.

A decidere una gara maschia e combattuta è stata una bella rete di Signore a metà ripresa, il numero 7 rossoblù è stato bravo a sfruttare l’ottimo filtrante di Biondi e ad insaccare alle spalle di Lazzaro.

La gara era valida per la settima giornata del campionato di Prima Categoria.