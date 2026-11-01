Calcio, il Città di Troina batte 4-1 il Piazza Armerina
Esordio con vittoria per Salvatore Fiammetta sulla panchina del Città di Troina. La formazione rossoblù si è imposta per 4-1 contro il Piazza Armerina nella gara disputata allo stadio Silvio Proto, valida per il campionato di Prima Categoria, girone E.
Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, la partita si sblocca nella ripresa. Al 52′ Drammeh porta in vantaggio i padroni di casa, ma due minuti più tardi Di Stefano firma il pareggio del Piazza Armerina.
All’84’ il Città di Troina torna avanti grazie a un calcio di rigore trasformato da Signore. Nel finale arriva la doppietta di Drammeh, che va nuovamente a segno all’88’ e al 92′, fissando il risultato sul definitivo 4-1.
Per il Città di Troina arrivano così tre punti contro il Piazza Armerina, formazione che occupava la prima posizione in classifica alla vigilia dell’incontro. Protagonista della gara Drammeh, autore di tre delle quattro reti rossoblù.