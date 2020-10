Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Questi i risultati delle squadre ennesi nel weekend.

In Serie D pari a reti inviolate tra Troina e Città di Acireale nella seconda giornata. In Eccellenza l’Enna sconfitta a Carlentini con il risultato di 2-0. In Promozione l’Armerina perde in casa (0-1) contro l’Rg, rinviata Don Bosco 2000 Sporting Eubea, turno di riposo per la Leonfortese. In Prima Categoria bella vittoria del Sant’Anna a Pergusa (3-2) contro l’Atletico Gorgonia, Agira-Villarosa 3-4, Società Calcistica Gela-Branciforti 5-0, Polisportiva Nicosia-Don Bosco Mussolmeli 3-1.