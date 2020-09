Calcio: i risultati delle squadre ennesi nel weekend

Nella prima giornata del campionato di serie D sconfitta per il Troina con il risultato di 3-0 sul campo del Rotonda Calcio. In Eccellenza sconfitta casalinga per l’Enna (0-1) nella seconda giornata nella gara contro l’Aci San’Antonio. In Promozione sconfitte per Don Bosco 2000 (2-1 contro Città di Canicattini) e Armerina (2-1 contro Modica). Vittoria invece per la Leonfortese 2-1 contro il Ciclope Bronte.

Nell’andata del primo turno della Coppa Sicilia 1-1 tra Branciforti e Sant’Anna Enna, stesso punteggio tra Real Resuttano e Villarosa Calcio.