Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Nella trentaduesima giornata del campionato di Serie D, il Troina perde 2-1 sul campo del Giarre 1946. I rossoblu sono penultimi in classifica con 16 punti.

Nel campionato di Eccellenza l’Enna vince in casa 2-1 contro il Canicattì. Dopo ventisette giornate l’Enna è al sesto posto (insieme a S.C. Mazarese.2) con 47 punti.

In Promozione nella ventiquattresima giornata Città di Calatabiano-Don Bosco 2000 5-0, Atletico Nissa-Leonfortese 1-2, Armerina-F.C. Motta 2011 0-2. In classifica Leonfortese al terzo posto con 57 punti, Armerina al decimo posto con 21 punti insieme a Città di Calatabiano, Don Bosco 2000 al penultimo posto con 18 punti (insieme a Club Sportivo Lavinaio).

In Prima Categoria Branciforti-Città di Petralia Sottana 3-0, Real Suttano-Polisportiva Nicosia 5-1, S.Anna Enna-Villarosa Calcio 0-1. In classifica Villarosa Calcio al secondo posto con 46 punti (meno uno dalla vetta), Sant’Anna Enna quinta con 36, Branciforti ottavo posto con 24 punti, Polisportiva Nicosia al terzultimo posto con 17 punti.

In Terza Categoria nell’ultima giornata Gagliano-Agira 2-1, San Sebastiano-Barrese 0-5, Sperlinga-Crisas Assoro 1-2, Viola Futsal Cerami-Lagoreal 1981 1-2. In classifica Agira al comando con 38 punti (promossa in Seconda Categoria), al secondo posto Crisas Assoro con 35 punti.