Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Nel campionato di Eccellenza la gara tra Canicattì ed Enna, valida per la ventisettesima giornata, è stata rinviata a causa di casi di positività al Covid riscontrati nella squadra gialloverde.

In Promozione vince la Leonfortese in trasferta 0-1 sul campo del Città di Calatabiano, sconfitta per la Don Bosco 2000 sul campo del Misterbianco Calcio, pari casalingo per l’Armerina (0-0) nella gara contro il Ciclope Bronte. In classifica Leonfortese al terzo posto con 51 punti, Armerina al decimo posto con 21 punti punti, al penultimo posto con 18 punti (insieme a Città di Calatabiano e Club Sportivo Lavinaio) la Don Bosco 2000.

Nella ventesima giornata del campionato di Prima Categoria Branciforti-Geraci 1-2, Sant’Anna Enna-Calcarelli 0-0, Villarosa Calcio-Città di Petralia Sottana 3-0, Città di Castellana-Polisportiva Nicosia 3-0. In classifica Villarosa Calcio al secondo posto con 40 punti, Sant’Anna Enna al quarto posto (insieme a Calacerelli) con 33 punti, Branciforti e Polisportiva Nicosia rispettivamente al quartultimo e terzultimo posto con 21 e 16 punti.

In Terza Categoria vincono Gagliano (5-2 sulla Barrese), Lagoreal (in trasferta 0-2 sul campo dello Sperlinga), Agira (2-4 sul campo dello Sporting Casale) e Viola Futsal Cerami (3-0 sul campo della San Sebastiano). Guidano la classifica Agira con 35 punti, insegue Crisas Assoro con 29.