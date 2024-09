Calcio: i risultati delle squadre ennesi

PUBBLICITÀ

Questi i risultati delle squadre di calcio ennesi nel weekend.

Nella quarta giornata del campionato di Serie D, l’Enna è stata sconfitta in casa dalla Scafatese per 1-2. Nel campionato di Eccellenza, giunto alla terza giornata, la Leonfortese ha pareggiato in trasferta contro il Mazzarrone con il risultato di 2-2.

Per quanto riguarda il campionato di Promozione, sempre nella terza giornata, il Villarosa San Sebastiano ha perso contro il Kamarat 1972 con il punteggio di 1-4, mentre la Polisportiva Nicosia ha pareggiato 2-2 contro l’RSC Riposto.

Nel campionato di Prima Categoria, alla prima giornata del Girone E, l’Agira ha vinto in trasferta contro il F.C. Gravina per 4-1, e il Città di Troina ha superato in casa il Città di Belpasso per 2-1. Nel Girone B, la Barrese ha pareggiato in casa 1-1 contro il Città di Castellana, mentre la Belsitana e il Sant’Anna hanno concluso la gara a reti inviolate, 0-0. Nel Girone F, la partita tra Qal’At e Don Bosco 2000 Aidone è terminata con un pareggio per 3-3.

Infine, nella prima giornata del campionato di Seconda Categoria, la Valguarnerese ha ottenuto una vittoria in trasferta per 3-2 contro l’Atletico Nissa, Lagoreal e Real Gela hanno pareggiato 3-3, mentre la Sanconitana ha superato la Crisas Assoro per 2-0.