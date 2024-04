Calcio: i risultati delle squadre ennesi

PUBBLICITÀ

Di seguito i risultati delle squadre ennesi nell’ultimo weekend.

PUBBLICITÀ

Nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza Modica-Enna 0-0, Rocca Acquadolcese-Leonfortese 4-1. L’Enna ha vinto il campionato con 72 punti (+7 dal Paternò secondo in classifica), la Leonfortese al penultimo posto con 28 punti si giocherà ai play out la permanenza in Eccellenza affrontando nella prima gara proprio la Rocca Acquedolcese.

Nella finale play off del Girone C del campionato di Promozione Polisportiva Nicosia-Real Aci 3-0. La Polisportiva Nicosia affronterà adesso il Città di Avola 2020 che nella finale del Girone D ha battuto 2-0 il Priolo Gargallo.