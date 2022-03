Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Nel campionato di Eccellenza l’Enna vince in casa 1-0 nel match contro il Cus Palermo. Dopo venticinque giornate i gialloverdi salgono al quinto posto in classifica con 43 punti.

In Promozione la Leonfortese perde in casa (1-2) con il Real Aci, la Don Bosco 2000 perde in trasferta 3-0 sul campo dell’Fc Motta 2011, pari 1-1 dell’Armerina sul campo del Gymnica Scordia. In classifica Leonfortese è al terzo posto con 45 punti, Armerina al nono posto con 20 punti, all’undicesimo con 18 punti la Don Bosco 2000.

In Prima Categoria Valledolmo-Branciforti 1-2, Geraci-Sant’Anna Enna 1-1, Polisportiva Nicosia-Città di Petralia Soprana 1-1, Real Casale-Villarosa Calcio 0-1. In classifica Villarosa Calcio al secondo posto con 37 punti, Sant’Anna Enna terza con 32 a pari punti con Calcarelli, Branciforti e Polisportiva Nicosia rispettivamente al quartultimo e terzultimo posto con 21 e 16 punti.

In Terza Categoria vincono Agira (3-0 su Crisas Assoro), Barese (4-0 su Sperlinga), Lagoreal 1981 (1-0 su Sporting Casale) e Gagliano (1-3 sul campo della San Sebastiano). Guida la classifica l’Agira con 32 punti, in seconda posizione Crisas Assoro con 29 punti.