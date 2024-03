Calcio: i risultati delle squadre ennesi

PUBBLICITÀ

Di seguito i risultati delle squadre ennesi nell’ultimo weekend. Nella ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza Leonfortese-Enna 1-1. In classifica l’Enna è in testa con 64 punti (+6 dal Paternò secondo in classifica), Leonfortese in zona play out con 21punti.

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Promozione Villarosa San Sebastiano-Belpasso 5-1, Polisportiva Nicosia-RSC Riposto 4-0. In classifica Polisportiva Nicosia al secondo posto con 54 punti, Villarosa San Sebastiano al sesto posto con 35 punti.

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria Don Bosco 2000-Accademia Mazzarinese 0-0, Gela-SantAnna 2-0, Serradifalco-Barrese 5-1. In classifica Don Bosco 2000 al settimo posto con 34 punti, Barrese 26 punti, Sant’Anna in zona playout con 22 punti.

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Seconda Categoria Città di Troina-Roccalumera 6-0, Lagoreal-Agira 1-1. In classifica Agira in testa con 63 punti (già promosso in Prima Categoria), Città di Troina 54 punti, Valguarnerese (con una partita in meno) 37 punti insieme a Città di Francavilla e Nike 2022, Lagoreal 34 punti, Crisas Assoro (con una partita in meno) 29 punti insieme a Roccalumera.

Nei play off del campionato di Terza Categoria Full Gim Iudica-Viola Futsal Cerami 3-2, Raddusa-Piazza Armerina 1-1. La finale play off sarà Raddusa-Full Gim Iudica.