Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza Jonica-Enna 0-0, Leonzio-Leonfortese 0-1. In classifica l’Enna è in testa con 63 punti (+5 dal Paternò secondo in classifica), Leonfortese in zona play out con 20 punti.

Nella ventitreesima giornata del campionato di Promozione Kaggi-Polisportiva Nicosia 0-4, Villarosa San Sebastiano-Polisportiva Sant’Alessio 4-1. In classifica Polisportiva Nicosia al secondo posto con 51 punti, Villarosa San Sebastiano al sesto posto con 32 punti.

Nella ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria Sant’Anna-Niscemi 0-3, Barrese-Don Bosco Mussomeli 2-3, Sommatinese-Don Bosco 2000 1-1. In classifica Don Bosco 2000 al quinto posto con 33 punti, Barrese 26 punti, Sant’Anna in zona playout con 22 punti insieme ad Accademia Mazzarinese e Alessandria Della Rocca.

Nella ventitreesima giornata del campionato di Seconda Categoria Agira-Nike 2022 3-1, Città di Troina-Atletico Pagliara 3-0 a tavolino, Roccalumera-Lagoreal 2-2, Tremestieri Etneo-Crisas Assoro 2-1, Valguarnerese-Vigor Itala 3-0. In classifica Agira in testa con 62 punti (già promosso in Prima Categoria), Città di Troina 51 punti, Valguarnerese 37 punti insieme a Città di Francavilla, Lagoreal 33 punti, Crisas Assoro 29 punti.