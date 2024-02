Calcio: i risultati delle squadre ennesi

PUBBLICITÀ

Nella ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza Enna-Paternò 2-0, Leonfortese-Misterbianco 0-1. In classifica l’Enna è in testa con 56 punti, Leonfortese in zona play out con 16 punti insieme al Messana.

PUBBLICITÀ

Nella ventesima giornata del campionato di Promozione S. Domenica Vittoria-Villarosa San Sebastiano 2-1, Polisportiva Nicosia-Belpasso 1-1. In classifica Polisportiva Nicosia al terzo posto con 42 punti, Villarosa San Sebastiano 26 punti.

Nella ventesima giornata del campionato di Prima Categoria Don Bosco 2000-Serradifalco 3-3, Sant’Anna-Accademia Mazzarinese 3-2, Riesi-Barrese 1-5. In classifica Don Bosco 2000 al settimo posto con 27 punti insieme ad Atletico Santa Croce, Barrese 25 punti, Sant’Anna 23 punti.

Nella ventesima giornata del campionato di Seconda Categoria Nike 2022-Lagoreal 3-0, Crisas Assoro-Agira 1-5, Sporting Fiumefredo-Città di Troina 0-2, Valguarnerese-Stella Nascente 4-0. In classifica Agira in testa con 53 punti, Città di Troina 44 punti, Valguarnerese 33 punti, Crisas Assoro 29 punti, Lagoreal 28 punti.

Nella dodicesima giornata del campionato di Terza Categoria Sporting Casale-Viola Futsal Cerami 4-1, Atletico Branciforti-Raddusa 1-4, Full Gim Iudica-Azzurra 3-0, Piazza Armerina-Gagliano 3-1. In classifica Sporting Casale in testa con 29 punti, Full Gim Iudica 27 punti, Raddusa 23 punti, Piazza Armerina 22 punti, Viola Futsal Cerami 16 punti, Atletico Branciforti 2023 10 punti, Gagliano 9 punti, Azzurra 3 punti.