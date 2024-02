Calcio: i risultati delle squadre ennesi

PUBBLICITÀ

Nella ventesima giornata del campionato di Eccellenza Enna-Città di Gela 1-0, Leonfortese-Real Siracusa Belvedere 0-2. In classifica l’Enna è in testa con 50 punti, Leonfortese in zona play out con 13 punti.

Nella diciottesima giornata del campionato di Promozione Polisportiva Nicosia-Valdinisi 5-0, Real Aci-Villarosa San Sebastiano 2-1. In classifica Polisportiva Nicosia al secondo posto con 38 punti insieme a Sport Club Città di Aci Sant’Antonio, Villarosa San Sebastiano 26 punti.

Nella diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria Don Bosco 2000-Alessandria Della Rocca 5-5, Niscemi-Barrese 3-1, Sant’Anna-Atletico Favara 0-1. In classifica Don Bosco 2000 al sesto posto con 27 punti insieme a Gela, Sant’Anna e Barrese 19 punti.

Nella diciottesima giornata del campionato di Seconda Categoria Alkantara-Lagoreal 0-1, Crisas Assoro-Città di Troina 1-2, Valguarnerese-Agira 1-2. In classifica Agira in testa con 47 punti, Città di Troina 40 punti, Crisas Assoro 29 punti, Valguarnerese 27 punti insieme a Stella Nascente, Lagoreal 25 punti.