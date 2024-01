Calcio: i risultati delle squadre ennesi

PUBBLICITÀ

Nella diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza Imesi Atletico Catania 1994-Leonfortese 3-0, Mazzarrone-Enna 0-2. In classifica l’Enna è in testa con 41 punti, Leonfortese in zona play out con 13 punti.

Nella quindicesima giornata del campionato di Promozione Polisportiva Nicosia-Polisportiva Sant’Alessio 1-1, Villarosa San Sebastiano-Riposto 2-0. In classifica Polisportiva Nicosia al terzo posto con 31 punti, Villarosa San Sebastiano 20 punti insieme a Polisportiva Sant’Alessio.

Nella quindicesima giornata del campionato di Prima Categoria Don Bosco 2000-Gela 1-4, Barrese-Accademia Mazzarinese 3-0, Don Bosco Mussomeli-Sant’Anna 3-0. In classifica Don Bosco 2000 al sesto posto insieme a Don Bosco Mussomeli con 22 punti, Barrese 19 punti, Sant’Anna 16 punti.

Nella quindicesima giornata del campionato di Seconda Categoria Agira-Città di Francavilla 3-0, Città di Troina-Tremestieri Etneo 3-0, Lagoreal-Valguarnerese 2-1, Sporting Fiumefreddo-Crisas Assoro 4-2. In classifica Agira in testa con 38 punti, Città di Troina 30 punti, Crisas Assoro e Valguarnerese 23 punti, Lagoreal 22 punti.

Nell’ottava giornata del campionato di Terza Categoria Atletico Branciforti-Azzurra 7-1, Gagliano-Viola Futsal Cerami rinviata, Piazza Armerina-Full Gim Iudica 2-3, Raddusa-Sporting Casale 1-2. In classifica Sporting Casale in testa con 20 punti, Full Gim Iudica 18 punti, Raddusa e Piazza Armerina 13 punti, Viola Futsal Cerami 10 punti, Atletico Branciforti 7 punti, Gagliano 5 punti, Azzurra 3 punti.