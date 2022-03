Calcio: i risultati delle squadre ennesi

In Serie D nella ventottesima giornata vince il Troina in casa 2-1 contro il Rende Calcio 1968. In classifica la squadra allenata da Galfano sale a 16 punti in classifica al penultimo posto.

Nel campionato di Eccellenza l’Enna perde in trasferta 1-0 sul campo del Castellammare Calcio Calcio 94. Dopo ventiquattro giornate l’Enna è al sesto posto in classifica con 40 punti insieme all’S.C. Mazarese.2.

In Promozione l’Armerina perde in casa 1-4 contro Belpasso 2014, Don Bosco 2000-Leonfortese rinviata per nebbia. In classifica Leonfortese al terzo posto con 45 punti, Armerina al nono posto con 19 punti punti, al decimo con 18 punti la Don Bosco 2000.

In Prima Categoria Branciforti-Polisportiva Nicosia 0-2, Sant’Anna Enna-Valledolmo 4-1, Villarosa Calcio-Calcarelli 1-1. In classifica Villarosa Calcio al secondo posto con 34 punti, Sant’Anna Enna terza con 31. Branciforti e Polisportiva Nicosia rispettivamente al quartultimo e terzultimo posto con 18 e 15 punti.

In Terza Categoria vincono Crisas Assoro (2-1 sul Lagoreal 1981), Sperlinga (1-0 sulla San Sebastiano) e Sporting Casale (1-0 sulla Barrese), pareggio 2-2 tra Gagliano e Viola Futsal Cerami. Guidano la classifica Crisas Assoro e Agira con 29 punti.