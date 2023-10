Calcio: i risultati delle squadre ennesi

PUBBLICITÀ

Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza Enna-Nebros 2-0, Leonfortese-Messana 1-0. In classifica l’Enna è al secondo posto con 13 punti, Leonfortese 7 punti.

Nella sesta giornata del campionato di Promozione Polisportiva Nicosia-Villarosa San Sebastiano 3-0. In classifica Polisportiva Nicosia in testa con 16 punti, Villarosa San Sebastiano 7 punti.

Nella quarta giornata del campionato di Prima Categoria Sant’Anna-Barrese 6-1, Atletico Santa Croce-Don Bosco 2000 3-3. In classifica Don Bosco 2000 al secondo posto con 8 punti insieme a Gela, Sant’Anna 7 punti, Barrese 4 punti.

Nella quarta giornata del campionato di Seconda Categoria Tremestieri Etneo-Agira 2-5, Crisas Assoro-Lagoreal 2-0, Valguarnerese-Roccalumera 1-0, Vigor Itala-Città di Troina 1-3, a segno per i troinesi Biondi, Suraniti (nella foto) e L’Episcopo. In classifica in testa Città di Troina, Agira e Città di Francavilla con 10 punti, Valguarnerese 8, Lagoreal 7 insieme a Nike 2022, Crisas Assoro 6 punti insieme ad Atletico Pagliara.