Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Nella quarta giornata del campionato di Eccellenza l’Enna vince in casa 2-0 con il Santa Croce, Leonfortese-Modica 2-0. In classifica l’Enna è in testa con 9 punti insieme al Modica, Leonfortese 4 punti.

Nella quarta giornata del campionato di Promozione Città di Aci Catena-Villarosa San Sebastiano 1-1, Polisportiva Nicosia-Aci Sant’Antonio 2-1. In classifica Polisportiva Nicosia in testa a punteggio pieno con 12 punti, Villarosa San Sebastiano 7 punti.

Nella seconda giornata del campionato di Prima Categoria Sant’Anna-Don Bosco Mussomeli 4-0, Accademia Mazzarinese-Barrese 2-1, Gela-Don Bosco 2000 0-0.

Nella seconda giornata del campionato di Seconda Categoria Città di Francavilla-Agira 1-1, Tremestieri Etneo-Città di Troina 1-3 (doppietta di Vitale e rete di Mascali per gli ospiti, per i padroni di casa a segno Famà), Crisas Assoro-Sporting Fiumefreddo 3-0, Valguarnerese-Lagoreal 2-2.