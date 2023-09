PUBBLICITÀ

In Eccellenza vittoria casalinga per l’Enna 2-0 contro il Mazzarrone, pareggio della Leonfortese in casa 1-1 contro Imesi Atletico Catania.

PUBBLICITÀ

In Promozione vittoria in trasferta per la Polisportiva Nicosia 2-4 sul campo della Polisportiva Sant’Alessio, Riposto-Villarosa San Sebastiano 3-1.