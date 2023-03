Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Questi i risultati delle squadre ennesi nel weekend.

PUBBLICITÀ

Nella ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza Casteldaccia-Enna 0-0, Unitas Sciacca-Leonfortese 3-0. In classifica l’Enna è in testa insieme all’Akragas con 62 punti, Leonfortese in zona playout con 25 punti.

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Promozione Villarosa-Castelluccese 1-2. In classifica il Villarosa è in zona playout con 18 punti insieme al Città di Casteldaccia.

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria Branciforti-Empedoclina 0-1, Don Bosco 2000-Atletico Favara 3-1, Sant’Anna-Riesi 0-0, Polisportiva Nicosia-Real Suttano 5-3. In classifica Polisportiva Nicosia al quarto posto con 41 punti, Don Bosco 2000 39, Sant’Anna 33, Branciforti in ultima posizione insieme a Campobello con 14 punti.

Nella ventesima giornata del campionato di Seconda Categoria girone D Agira-Città di Francavilla 3-2, Castiglione di Sicilia-Lagoreal 4-0, Giovanile Mascali-Crisas Assoro 2-2. In classifica Crisas Assoro al terzo posto con 37 punti, Agira 32, Lagoreal 20.

Nella diciottesima giornata del campionato di Terza Categoria Agira B-Full Gim Iudica 2-9, San Sebastiano-Viola Futsal Cerami 1-3, Sporting Casale-Città di Troina 2-1. In classifica Valguarnerese 26 punti, Città di Troina e Sanconitana 21, Full Gim Iudica e Sporting Casale 16, Viola Futsal Cerami 14, San Sebastiano 1.