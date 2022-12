Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Questi i risultati delle squadre ennesi nel weekend.

Nella tredicesima giornata del campionato di Eccellenza Enna-Akragas 1-0, Leonfortese-Nissa 2-1. In classifica l’Enna è al quarto posto con 26 punti (una partita in meno), Leonfortese 14 punti.

Nell’undicesima giornata del campionato di Promozione Castelluccese-Villarosa 4-0. In classifica il Villarosa è al settimo posto (insieme a Pro Falcone e Città di Casteldaccia) con 12 punti.

Nell’undicesima giornata del campionato di Prima Categoria Atletico Favara-Don Bosco 2000 0-2, Empedoclina-Branciforti 5-0, Real Suttano-Polisportiva Nicosia 1-1, Riesi-Sant’Anna 0-0. In classifica la Don Bosco 2000 è al quinto posto con 17 punti, Polisportiva Nicosia 16, Sant’Anna 15, Branciforti 13.

Nella nona giornata del campionato di Seconda Categoria girone D Crisas Assoro-Giovanile Mascali 6-2, Città di Francavilla-Agira 4-2, Lagoreal-Castiglione di Sicilia 4-1. In classifica Crisas Assoro al secondo posto con 18 punti, Agira 16 punti, Lagoreal 13 punti.

Nella dodicesima giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 Gear Siaz Piazza Armerina-Benevento 6-10, Giovinazzo C5-Sirculube Futsal 6-4. In classifica Sicurlube Futsal al terzo posto con 24 punti, 2 punti per Gear Siaz Piazza Armerina al penultimo posto.

Nell’undicesima giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5 Città di Rosolini-Città di Leonforte 4-6. La squadra leonfortese è al sesto posto in classifica con 16 punti.

Nella nona giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5 Next Level-Polisportiva Nicosia 1-7, Nicosia Futsal-Atletico Nissa 7-8, Argyrium-Stella Rossa Santa Tecla 4-4. In classifica Nicosia Futsal al sesto posto (insieme a Fulgentissima) con 13 punti, Argyrium e Polisportiva Nicosia 10 punti, Next Level 3 punti.