Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Questi i risultati delle squadre ennesi nel weekend.

In Serie D sconfitta 1-0 sul campo del Messina per il Troina nella terza giornata. In Eccellenza l’Enna vince in casa 1-0 contro Acquedolci. In Promozione (girone D) l’Armerina supera in trasferta (0-2) il Club Calcio Vittoria 2020, 1-1 tra Don Bosco 2000 e Calcio Avola. Nel girone C Leonfortese travolta 5-0 in trasferta dal Città di Taormina. In Prima Categoria 4-0 della Branciforti sull’Agira, 1-0 del Villarosa sul Sant’Anna Enna, sconfitta 3-0 per la Polisportiva Nicosia sul campo dell’Atletico Gorgonia.