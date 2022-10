Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Questi i risultati delle squadre ennesi nel weekend.

Nella settima giornata del campionato di Eccellenza l’Enna pareggia in casa 0-0 nella gara contro Resuttana San Lorenzo, la Leonfortese supera in trasferta Cus Palermo 1-2. In classifica l’Enna è al secondo posto con 15 punti (insieme a Don Carlo Misilmeri, SC Mazarese e Pro Favara), la Leonfortese sale a 7 punti.

In Promozione, sempre alla settima giornata, Villarosa-Aspra 2-0. In classifica il Villarosa sale al terzo posto (insieme a Supergiovane Castelbuono) con 10 punti.

Nella quinta giornata del campionato di Prima Categoria Branciforti-Campobello 4-2, Polisportiva Nicosia-Sant’Anna 4-0, Riesi 2022-Don Bosco 2000 2-2. In classifica Polisportiva Nicosia al terzo posto con 10 punti, Sant’Anna al quarto con 9 punti, Don Bosco 2000 8 punti e Branciforti 6 punti.

Nella quinta giornata del campionato di Seconda Categoria girone B Belsitana-Barrese 2-1. In classifica la Barrese ha 5 punti (a metà classifica). Nel girone D Sporting Fiumefreddo-Crisas Assoro 0-3, Lagoreal-Giovanile Mascali 7-1 (tripletta di Varisano, doppietta di Carabotta Lavore, a segno anche Domini e Rampello), Città di Santa Teresa-Agira 3-2. In classifica Lagoreal al terzo posto con 10 punti, Agira e Crisas Assoro 9 punti.

Nella quinta giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 Bovalino C5-Sicurlube Futsal 2-3, Gear Siaz Piazza Armerina-Bulldog Capurso 4-9. Sicurlube Futsal a punteggio pieno in classifica con 15 punti, un punto per Gear Siaz Piazza Armerina al penultimo posto.

Nella sesta giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5 Domenica Savio-Città di Leonforte 1-2. La squadra leonfortese è al terzo posto in classifica con 13 punti.

Nella quarta giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5 Atletico Nissa-Next Level 4-2, Nicosia Futsal-Jonia Calcio 10-4, Argyrium-San Nicolò 1-5, Pedara-Polisportiva Nicosia 5-4. In classifica Nicosia Futsal al quinto posto con 7 punti, Argyrium 6 punti, Next Level 1 punto, Polisportiva Nicosia 0.