Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Questi i risultati delle squadre ennesi maturati nel weekend.

Nella quarta giornata del campionato di Eccellenza l’Enna vince in casa 3-1 contro il Cus Palermo, la Leonfortese cade in casa 0-1 nel match contro la Mazarese. In classifica l’Enna sale a 10 punti (insieme all’Akragas), meno due dalla vetta, mentre la Leonfortese rimane ferma a 1 punto.

In Promozione, sempre alla quarta giornata, il Villarosa vince in trasferta 1-2 sul campo della Polisportiva Gioiosa e in classifica sale a 7 punti.

Nella seconda giornata del campionato di Prima Categoria il Sant’Anna vince in trasferta 1-3 sul campo del Castronovo. La Polisportiva Nicosia pareggia (1-1) sul campo dell’Atletico Favara, vittoria con punteggio tennistico (6-0) della Don Bosco 2000 in casa contro il Campobello, sconfitta per la Branciforti 1-0 sul campo della Don Bosco Mussomeli. Il classifica Sant’Anna a punteggio pieno con 6 punti, Polisportiva Nicosia 4 punti, Don Bosco 2000 3, zero punti per la Branciforti.

Nella seconda giornata del campionato di Seconda Categoria la Barrese (girone B) vince 4-1 in casa contro Valledolmo e sale in classifica a 4 punti. Nel girone D perdono tutte le squadre ennesi: l’Agira 1-0 sul campo del Virtus Etna, Crisas Assoro in casa 1-2 contro Città di Santa Teresa, e Lagoreal in casa 0-2 contro il Città di Mascali. In classifica Lagoreal e Agira 3 punti, Crisas Assoro zero.

Nella seconda giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, vince la Sicurlube Futsal 4-3 contro Itria, Vitulano Drugstore Manfredonia-Gear Siaz Piazza Armerina 8-1. Sicurlube Futsal a punteggio pieno in classifica con 6 punti, la squadra piazzese è, invece, ancora ferma a zero punti.

Nella seconda giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5 la Next Level perde 4-3 sul campo della San Nicolò, sconfitta casalinga per Nicosia Futsal (4-5 contro Acireale C5), l’Argyrium supera 3-2 la Polisportiva Nicosia. In classifica Argyrium 3 punti, Nicosia Futsal e Next Level 1, Polisportiva Nicosia 0.