Calcio: i risultati delle squadre ennesi

Nella terza giornata del campionato di Eccellenza l’Enna conquista tre punti in trasferta sul campo della Nuova Città di Gela vincendo 3-1, la Leonfortese esce sconfitta, invece, 1-0 dal campo del Pro Favara 1984. In classifica l’Enna è al terzo posto con 7 punti (insieme a Don Carlo Misilmeri), la Leonfortese rimane ferma a 1 punto.

In Promozione il Villarosa ha vinto ieri in casa 2-0 contro il Città di Mistretta e in classifica sale a 4 punti.

Nella prima giornata del campionato di Prima Categoria il Sant’Anna ha vinto ieri in casa 2-0 contro l’Atletico Favara. Oggi la Polisportiva Nicosia ha vinto in casa 3-0 contro Don Bosco Mussomeli, sconfitte 3-0 in trasferta per la Don Bosco 2000 sul campo dell’Empedoclina e 4-1 in casa per la Branciforti contro la Sommatinese Calcio.

Nella prima giornata del campionato di Seconda Categoria la Barrese (girone B) pareggia 1-1 sul campo dell’Acquaviva, nel girone D l’Agira batte 2-1 Crisas Assoro, il Lagoreal vince in trasferta sul campo dello Zafferana 1-0 grazie ad un gol nel finale di partita siglato da Carabotta Lavore. Per la squadra allenata da mister Scriminaci si tratta della prima vittoria all’esordio assoluto nella categoria.

Nella prima giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5 pareggiano 3-3 Next Level e Nicosia Futsal, perdono Polisportiva Nicosia (3-5 contro Stella Rossa Santa Tecla) e Argyrium (4-0 contro Acireale C5).