Calcio, goleada dell’Enna: Gela battuto 6-1

L’Enna supera il Gela al Gaeta 6-1 nella gara valida per la 26ª giornata di Serie D e sale a 30 punti in classifica.

Il Gela era passato in vantaggio con l’ex Aperi, poi l’Enna ha ribaltato il risultato nel primo tempo: Diaz Garcia ha firmato l’1-1, quindi Occhiuto ha portato i padroni di casa sul 2-1. Nella ripresa l’Enna ha allungato con altre quattro reti, tra cui un rigore trasformato da Tchaouna, chiudendo il match sul 6-1. A segno anche Zerillo, Distratto e Bamba.

Giovedì, sempre al Gaeta, è in programma il recupero contro l’Athletic Palermo.