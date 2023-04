Nella penultima giornata del campionato di Eccellenza che si è disputata sabato, l’Enna ha vinto 11-0 la gara casalinga contro il Parmonval e va a meno uno in classifica dalla capolista Akragas che ha pareggiato 1-1 sul campo della Don Carlo Misilmeri. Leonfortese-Casteldaccia 2-0. In classifica, quindi, Akragas in testa con 69 punti, Enna al secondo posto con 68 punti, Leonfortese al decimo posto con 32 punti insieme a Resuttana San Lorenzo e Casteldaccia.

