Calcio: Giuseppe Pagana è il nuovo allenatore dell’Enna

L’Enna Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica per la stagione 2024/25 a Giuseppe Pagana. Nato a Troina, il nuovo allenatore gialloverde che compirà 47 anni il prossimo 8 giugno, arriva dall’esperienza al Rotonda nel girone H di Serie D. In precedenza, proprio a Troina nella stagione 2017/18 sfiorò la Serie C, persa soltanto nello spareggio finale contro la Vibonese, poi esperienze importanti ad Acireale, Paternò e Siracusa in Serie C.

“Non vedo l’ora di vedervi tutti al Gaeta, forza Enna”, il videomessaggio del nuovo allenatore che verrà presentato fra qualche settimana in presenza del presidente Luigi Stompo, dell’ad Fabio Montesano e del direttore sportivo Giuseppe Restuccia.

“Siamo soddisfatti dell’arrivo di Pagana – la nota della società – perché in sinergia con il ds Restuccia abbiamo ritenuto fosse il profilo migliore per il nostro progetto futuro. Un tecnico preparato a cui auguriamo un grosso in bocca al lupo”.