Calcio: Giuseppe La Ferrara è il nuovo tecnico del Città di Troina

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L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra rossoblù a mister Giuseppe La Ferrara.

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Giuseppe La Ferrara, classe 1977, originario di Leonforte, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Tavaca Leonforte. Dopo aver ben figurato nella compagine leonfortese, ha ampliato il proprio bagaglio calcistico vestendo le maglie del Bologna, con cui ha completato il percorso nel settore giovanile, dell’Acireale in Serie B e dell’Atletico Catania in Serie C1. Successivamente ha militato tra le fila della Condinese, della Centese e del Lavezzola in Eccellenza, prima di fare ritorno in Sicilia e vestire, tra le altre, le maglie di Leonfortese e San Sebastiano.

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La Ferrara nelle ultime due stagioni ha guidato con successo il Settebello Sport e la Virtus Leonforte, entrambe in Serie D di calcio a 5, raggiungendo con la prima la finale play-off e con la seconda gli spareggi interprovinciali.

Nei prossimi giorni verrà reso noto lo staff tecnico che coadiuverà il nuovo allenatore del club.

La società rossoblù tutta rivolge al nuovo tecnico del club, Giuseppe La Ferrara, i migliori auguri per un proficuo lavoro.