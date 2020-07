Calcio: Giuliano Nasonte è il nuovo allenatore del Sant’Anna Enna

Giuliano Nasonte è il nuovo allenatore del Sant’Anna Enna, subentra a Giuseppe Tudisco. Il neo tecnico ha avuto esperienza come allenatore in seconda con il Troina (serie D), come collaboratore tecnico nel Siracusa (serie C) e con il settore giovanile della Next Level. Da pochi giorni ha conseguito con il massimo dei voti la laurea in Scienze Motorie.

“Sono contento – ha dichiarato – di aver trovato delle belle persone. La società si sta organizzando per fare bene, crede nei giovani come base per il futuro e credo fermamente che sia la strada da intraprendere”.