Calcio giovanile: siglata intesa tra Lagoreal e Next Level

Formalizzata un’intesa di collaborazione tra l’APD Lagoreal e l’ASD Next Level nell’ambito del calcio giovanile e del calcio a 5. Gli obiettivi sono far crescere entrambe le società e valorizzare i giovani talenti del calcio della provincia e siciliani in generale. A siglarla Paolo Savarese, presidente dell’APD Lagoreal, e Gianluca Lombardi d’Aquino, responsabile tecnico dell’ASD Next Level.

“Ringrazio il presidente Savarese perché ha aperto questa possibilità in un’ottica di crescita di entrambe le società – ha detto Lombardi d’Aquino -. La collaborazione porta sempre frutti alle società e ai ragazzi”.

“Ci siamo subito trovati – le parole di Savarese – perché l’obiettivo che ci prefissiamo è lo stesso: far crescere i giovani per offrire loro un prosieguo nelle prime squadre. Speriamo di avere la fiducia dei genitori”.