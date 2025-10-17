Calcio giovanile, l’ASD Progetto Enna Sport 04 si affilia alla Sampdoria

PUBBLICITÀ

L’ASD Progetto Enna Sport 04 intraprende un percorso di crescita sportiva: è ufficiale l’affiliazione con l’UC Sampdoria, la cui prima squadra milita in serie B, uno dei club più prestigiosi del panorama calcistico italiano.

La partnership è stata formalizzata dopo un’accurata fase istruttoria condotta dalla società genovese, che ha verificato i requisiti e le caratteristiche del sodalizio ennese prima di accogliere positivamente l’istanza presentata.

La conferma è arrivata direttamente da Claudio Lucchini, capoarea di Next Generation Sampdoria, attraverso una comunicazione ufficiale che ha sancito l’inizio di questa importante collaborazione.

L’affiliazione con il club blucerchiato aprirà nuove prospettive per l’ASD Progetto Enna Sport 04.

I tecnici della società ennese avranno accesso a programmi di formazione specialistica di alto profilo, potendo così aggiornare e perfezionare le proprie competenze attraverso i metodi e le metodologie di una realtà professionistica consolidata.

Per i giovani calciatori, invece, si spalancano le porte di opportunità concrete: la possibilità di fare esperienza presso strutture professionali e, soprattutto, di beneficiare di un palcoscenico di scouting a livello nazionale. Un’occasione unica per farsi notare e mettere in mostra il proprio talento su un palcoscenico più ampio.

Ma l’affiliazione con la Sampdoria non rappresenta soltanto un’opportunità dal punto di vista tecnico-calcistico. Per l’ASD Progetto Enna Sport 04 si tratta soprattutto di un percorso formativo che coinvolge allenatori e ragazzi in egual misura.

La società ennese, infatti, da sempre pone al centro della propria attività la formazione integrale dei giovani atleti, non limitandosi all’aspetto agonistico ma curando con particolare attenzione la crescita umana. Rispetto, sacrificio, dedizione, inclusione e spirito di gruppo sono i valori cardine che la società si impegna a trasmettere quotidianamente ai propri tesserati.

“Non si tratta solo di formare calciatori, ma di educare gli uomini di domani – spiega Luigi Di Didio responsabile giovanile della ASD 04 – costruendo solide basi valoriali che saranno utili nella vita, indipendentemente dal fatto che il futuro di questi ragazzi passi o meno dal calcio professionistico”.

Con questa affiliazione, l’ASD Progetto Enna Sport 04 esce dai confini del proprio territorio per confrontarsi con il livello professionistico, portando con sé il proprio bagaglio di valori e la propria identità, pronti a crescere insieme.

