Calcio giovanile, la Progetto Enna Sport 04 presenta l’affiliazione con l’U.C. Sampdoria

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L’ASD Progetto Enna Sport 04 organizza una convention ufficiale in programma mercoledì 2 settembre, dalle 18 alle 20, nella sala convegni dell’Hotel Garden di Enna.

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Al centro dell’incontro ci sarà l’affiliazione ufficiale con l’U.C. Sampdoria, nell’ambito del progetto Next Generation Sampdoria.

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Nel corso della serata saranno presentati lo staff tecnico e dirigenziale, lo staff medico e gli sponsor che accompagneranno l’attività della società presieduta da Luigi di Dio.

L’iniziativa è aperta anche alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni, invitate a partecipare all’incontro e a conoscere da vicino il progetto sportivo della scuola calcio ennese.