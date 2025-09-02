Calcio giovanile: al via la nuova stagione della Progetto Enna Sport 04

PUBBLICITÀ

È iniziato ufficialmente ieri pomeriggio l’anno sportivo 2025-26 della Società Progetto Enna Sport 04, con una festa che ha coinvolto famiglie, piccoli calciatori e istituzioni locali. L’evento, che ha dato il via alle attività della nuova stagione, si è svolto in un clima di grande entusiasmo e partecipazione presso la struttura sportiva comunale di contrada Venova gestita dalla UISP di Enna.

PUBBLICITÀ

Protagonisti della giornata sono stati i piccoli e piccolissimi atleti che hanno animato il campo, divertendosi attraverso l’attività motoria e dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere un momento di crescita e socializzazione fondamentale per i più giovani.

Durante l’incontro, le famiglie hanno rivolto un ringraziamento particolare a Luigi Di Dio, figura di riferimento del progetto sportivo ennese che da anni si dedica con passione alla realizzazione di questa iniziativa. L’impegno costante di questa società ha già portato importanti risultati, con alcuni piccoli atleti ennesi che sono riusciti ad attirare l’attenzione di squadre nazionali, aprendo così prospettive di crescita sportiva di alto livello.

La gratitudine è stata estesa anche al nuovo presidente Liborio Nasca e a tutto lo staff della società, che continua a portare avanti un progetto che rappresenta un punto di riferimento importante per lo sport giovanile nel territorio.

All’evento ha partecipato l’assessore comunale Rosalinda Campanile, la cui presenza ha sottolineato l’attenzione dell’amministrazione locale verso le iniziative sportive rivolte ai giovani e l’importanza che il Comune di Enna attribuisce a questi progetti formativi.

La Società tiene a ringraziare la Dott.ssa Graziella Zitelli incaricata del settore tecnico di Coverciano per i corsi UEFA C e licenza D. Psicologa dello sport di lunga esperienza, già incaricata dalla FIGC di Catania, ieri ha tenuto un discorso illuminante per tutti i presenti. La professionista visiterà la scuola calcio ennese una volta al mese tenendo incontri formativi per genitori, tecnici e piccoli atleti che saranno utili a sviluppare la cultura allo sport e di tutti quei valori legati all’attività fisica che influenzano positivamente la vita sociale: rispetto, sacrificio, inclusione e solidarietà.

Con l’avvio di questa nuova stagione, la Progetto Enna Sport 04 si prepara ad affrontare un anno ricco di impegni, con l’obiettivo di continuare a promuovere non solo la pratica sportiva, ma anche l’educazione ai valori fondamentali come il rispetto, la lealtà e lo spirito di squadra.

L’appuntamento di ieri pomeriggio ha rappresentato quindi non solo l’inizio delle attività sportive, ma anche un momento di condivisione tra famiglie, atleti e dirigenti, tutti uniti dalla passione per lo sport e dalla volontà di offrire ai giovani ennesi opportunità di crescita attraverso l’attività fisica e la competizione sana.

Fabio Marino